В Курганской области 3,5% избирателей намерены голосовать дистанционно

На утро 5 сентября более 23 тыс. жителей Курганской области подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Это 3,5% от общей численности избирателей в регионе (почти 644 тыс. человек). Заявки на дистанционное участие в выборах принимаются до полуночи (по московскому времени) 9 сентября, сообщает пресс-служба избирательной комиссии области.

В Зауралье впервые применяется дистанционное электронного голосование на выборах в Курганскую областную думу. О новых возможностях председатель избиркома региона Роман Скиндерев проинформировал преподавателей Курганского государственного университета.

Выборы депутатов пройдут 13 и 14 сентября. Всего зарегистрировано 439 кандидатов по спискам и одномандатным округам. Все претенденты выдвинуты политическими партиями: «Новые люди», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия —За правду», «Единая Россия» и «Партия пенсионеров».