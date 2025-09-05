Прокуратура указала мэрии Ульяновска на недопустимость сокрытия информации

Как стало известно «Ъ-Волга» от источника, близкого к Ульяновской природоохранной прокуратуре, ведомство направило в мэрию Ульяновска представление, в котором указало на недопустимость сокрытия информации от представителей общественности. Проверка соблюдения законодательства при обследовании зеленых насаждений была организована природоохранной прокуратурой после поступлении в ее адрес сообщений о попытках чиновников скрывать информацию по планируемым вырубкам зеленых насаждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», 21 августа во время комиссионного обследования зеленых насаждений в парке Дружбы народов ульяновским экоактивистам было отказано в возможности перефотографировать дендроплан парка и перечетную ведомость (документ, в котором содержатся полные сведения о зеленых насаждениях, произрастающих на территории). Обследование проводилось городским управлением охраны окружающей среды (УООС) планировалась вырубка 230 деревьев, в том числе елей, яблонь, вишни, рябины, ясеня, берез и т.д.).

Когда представитель экозащитников прибыл для перефотографирования этих документов непосредственно в УООС, ему заявили, что перефотографирование документов запрещено, и запрет этот якобы оговорен в муниципальном административном регламенте оказания муниципальной услуги по предоставлению порубочного билета (в регламенте такого запрета нет.— “Ъ”).

Отказы в перефотографировании актов обследования, дендропланов и порубочных билетов со стороны УООС происходили и ранее. Аналогичную позицию, что «в соответствии с регламентом, третьим лицам порубочный билет не предоставляется», излагал ранее и заммэра Александр Андреев в ответ на представление природоохранной прокуратуры о нарушениях природоохранного законодательства при вырубке деревьев в сквере Антонова в Заволжском районе города. Глава УООС Ксения Силантьева в беседе с «Ъ-Волга» заявляла, что в порубочном билете указана «персональная информация, и ее разглашение запрещено законом» (что тоже не соответствует действительности).

На запрос «Ъ-Волга», в каких документах оговаривается запрет на перефотографирование порубочного билета, дендроплана и перечетной ведомости и акта обследования зеленых насаждений, Ульяновская межрайонная природоохранная прокуратура ответила, что таких запретов нет и быть не может, напротив, «в соответствии с п. 3.3.8 и п. 4.5 административного регламента оказания муниципальной услуги по предоставлению порубочного билета, утвержденного постановлением администрации Ульяновска от 30.04.2019 № 930, представители общественности имеют право запрашивать у уполномоченного органа копии порубочного билета, дендрологического плана и акта обследования зеленых насаждений».

Сергей Титов, Ульяновск