Чиновники мэрии Ульяновска запретили снимать дендроплан и порубочные билеты

Как стало известно «Ъ-Волга», в минувший четверг во время комиссионного обследования зеленых насаждений в парке Дружбы народов в центре Ульяновска прибывшим на обследование ульяновским экоактивистам было отказано в возможности перефотографировать дендроплан парка и перечетную ведомость (документ, в котором содержатся полные сведения о зеленых насаждениях, произрастающих на территории).

Обследование проводилось управлением охраны окружающей среды (УООС) администрации города по заявке на получение порубочного билета от МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению». Всего, согласно заявке, предполагалась вырубка 29 деревьев в одной части парка и 101 дерева в другой части (среди них ели, яблони, вишня, рябина, ясень, береза, клен и т.д.).

В пятницу представитель экозащитников прибыл для перефотографирования этих документов непосредственно в УООС, но также получил отказ. В УООС ему объяснили, что перефотографирование этих документов запрещено, к тому же запрет на это оговорен в муниципальном административном регламенте оказания муниципальной услуги по предоставлению порубочного билета (в действительности в регламенте такого запрета нет.— “Ъ”).

Отказы в перефотографировании актов обследования, дендропланов и порубочных билетов со стороны УООС происходили и ранее. Аналогичную позицию, что «в соответствии с регламентом, третьим лицам порубочный билет не предоставляется», излагал и заммэра Александр Андреев в ответ на представление природоохранной прокуратуры о нарушениях природоохранного законодательства при вырубке деревьев в сквере Антонова в Заволжском районе.

Глава УООС Ксения Силантьева в беседе с «Ъ-Волга» заявила, что информация о планировании обследования размещается на сайте мэрии, и переснимать итоговые документы «нет необходимости». Она также пояснила, что в порубочном билете указана «персональная информация, и ее разглашение запрещено законом». Кроме того, она отметила, что порубочный билет является документом «между управлением и заявителем, а все остальные — третьи лица», и «если нужно, можете обращаться в суд и следственные органы». Почему запрещено фотографировать дендроплан и перечетную ведомость, она не объяснила, прекратив разговор.

Эколог и юрист, экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора Александр Каплин сказал «Ъ-Волга», что данные руководителей организаций в заявках на порубочный билет не являются персональной информацией, и никакого запрета на это быть не может. «Скрывать экологическую информацию запрещено, органы власти не имеют права запрещать фотосъемку документов и обязаны предоставить общественности информацию по запросу ее представителей»,— отметил эксперт.

В ряде региональных столиц России внутренними документами местной администрации непосредственно оговорена обязательность публикации документации по озеленению, в том числе порубочных билетов, на сайте администрации. Так, к примеру, на сайте Калининграда указана информация по всем порубочным билетам с их отсканированными копиями, с перечетными ведомостями и дендропланами, а также с удобной поисковой системой документов.

Сергей Титов, Ульяновск