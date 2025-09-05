Главы высокотехнологичных корпораций США поужинали с Дональдом Трампом

4 сентября главы американских хайтек-гигантов встретились с президентом США Дональдом Трампом на ужине в Белом доме. Среди них были Тим Кук из Apple, Билл Гейтс и Сатья Наделла из Microsoft, Сундар Пичаи из Google, Марк Цукерберг из Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), Сэм Альтман из OpenAI.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

Как пишут американские СМИ, они обсуждали с Трампом развитие искусственного интеллекта и благодарили его за приглашение и поддержку хайтека. Так, господин Гейтс выразил благодарность за то, что президент «задал тон, позволивший нам сделать значительные инвестиции в США и разместить здесь некоторые ключевые передовые производства». Господин Альтман поблагодарил Дональда Трампа за то, что тот «так поддерживает бизнес и инновации». Сам же президент США приветствовал глав хайтек-корпораций, заявив, что они «возглавляют революцию в бизнесе и гениальности».

СМИ отметили отсутствие на ужине основателя Tesla Илона Маска, который некоторые время был одним из ближайших сотрудников господина Трампа, однако потом поссорился с ним. Господин Маск написал в соцсети X, что получил приглашение на ужин, но не смог пойти. Как пишет Business Insider со ссылкой на источники в Белом доме, в Tesla было отправлено приглашение, на которое ответили, что представитель компании посетит мероприятие.

Яна Рождественская