Глава Камчатки предложил оценивать землетрясения выше 6 баллов как федеральное ЧС

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил изменить классификацию ЧС федерального характера. По его словам, если землетрясения в населенном пункте ощущаются выше 6 баллов, то их нужно относить к ЧС федерального значения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Ну и соответствующие меры тоже принимать, чтобы в том числе и поддержка жителям была оказана, потому что, конечно, <...> я считаю, что нельзя оставить без помощи, в стороне остаться»,— сказал господин Солодов на встрече с президентом Владимиром Путиным на полях ВЭФ (цитата по ТАСС).

По действующим нормам, режим ЧС федерального характера объявляется, если погибли или пострадали более 500 человек или общий ущерб превысил 1,2 млрд руб. Во время катаклизма или техногенной аварии власти объявляют просто режим ЧС, а его характер (локальный, муниципальный, федеральный и т.д.) уточняется после подсчета ущерба.

На Камчатке 30 июля произошло землетрясения магнитудой 8,8 балла, которое назвали сильнейшим с 1952 года. С того момента каждые сутки в регионе фиксируют афтершоки — повторные подземные толчки. Всего из-за землетрясения на Камчатке были повреждены около 1,4 тыс. домов. Предполагается, что на восстановление инфраструктуры потребуется около 6-7 млрд руб., большая часть из которых пойдет на строительство поврежденных детсада и школы.

Полина Мотызлевская