В Африке зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола

Власти Демократической Республики Конго (ДРК) сообщили о новой вспышке распространения смертельного вируса лихорадки Эбола. Очаги зафиксированы в одной из провинций страны, за последние недели там погибло уже 15 человек, десятки заболели.

По неофициальным данным, число погибших могло достичь уже 28 человек. Сообщается, что заболевание лихорадкой зафиксировано не только среди людей с ослабленным здоровьем, недостаточным питанием и проживанием в неблагополучных районах, но и среди сотрудников медицинских учреждений.

Министерство здравоохранения ДРК уже связалось с представителями Всемирной организации здравоохранения для координации действий, получения необходимой помощи и обмена информацией. Сообщается, что в ДРК это уже 16-я вспышка лихорадки Эбола, последняя была зафиксирована в апреле 2022 года. Впервые об этом заболевании стало известно в 1976 году, вспышки периодически происходят в разных странах Африки южнее Сахары. Число погибших составило более 15 тыс. человек, смертность от лихорадки обычно очень высокая — до 90% от всех заболевших.

