В Краснодарском крае арестовали подростка по делу о теракте

Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала о задержании 15-летнего подростка, поджегшего релейный шкаф на железной дороге. Ему инкриминируют совершение теракта.

По данным следствия, с подростком в августе 2025 года связался представитель украинских спецслужб. Он предложил молодому человеку совершить преступление за деньги.

В результате фигурант поджег релейный шкаф на перегонах станций Северо-Кавказской железной дороги в Краснодарском крае, а затем скрылся. После задержания суд арестовал подростка.

Никита Черненко