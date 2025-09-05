В Краснодарском крае арестовали подростка по делу о теракте
Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала о задержании 15-летнего подростка, поджегшего релейный шкаф на железной дороге. Ему инкриминируют совершение теракта.
По данным следствия, с подростком в августе 2025 года связался представитель украинских спецслужб. Он предложил молодому человеку совершить преступление за деньги.
В результате фигурант поджег релейный шкаф на перегонах станций Северо-Кавказской железной дороги в Краснодарском крае, а затем скрылся. После задержания суд арестовал подростка.