Экспорт российской нефти достиг пика за лето

Суточные отгрузки сырья из Российской Федерации за последнюю неделю августа достигли максимального значения за лето. Это зафиксировано несмотря на давление на крупных импортеров российской нефти, согласно обзору Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

По данным ЦЦИ, морской экспорт российской нефти вырос на 21% к предыдущей неделе, достигнув 455 тыс. тонн в сутки. Наибольший прирост обеспечил порт Приморск, где отгрузки увеличились до 180 тыс. тонн в сутки. Также отмечается рост экспорта из портов Азово-Черноморского бассейна на 42% и из портов Балтики в Китай. Основные покупатели российской нефти — Индия и Китай.

В августе скидка на Urals в порту Новороссийск выросла на 0,8%, до $12,3 за баррель (FOB), в порту Приморск — на 0,4%, до $13 за баррель (FOB). Аналитики ЦЦИ прогнозируют, что динамика скидок на Urals в сентябре останется высокой из-за вопроса о возможных новых пошлинах США в адрес Индии. При этом, эксперты считают, что расширение скидок носит краткосрочный характер и связано с попытками Индии выторговать лучшие условия.

