Самый длинный в России автомобильный турмаршрут открыт в Приангарье

В Иркутской области запущен самый длинный в России автомобильный турмаршрут протяженностью 1720 км. Маршрут открыт в рамках инициативы Минэкономразвития РФ о развитии автотуризма.. Об этом сообщила 5 сентября руководитель регионального агентства по туризму Евгения Найденова.

«В этом году министерством запущена платформа, национальный туристический портал, на котором можно найти подробную информацию о различных автомаршрутах в регионах России. От Иркутской области мы подали пять маршрутов, на портале пока опубликован только один — самый длинный среди всех остальных. Путешествуя по нему, можно ознакомиться с культурными, гастрономическими, географическими особенностями нашего региона»,— сказала госпожа Найденова в ходе пресс-конференции в Иркутске.

Маршрут начинается у берегов Байкала, в поселке Листвянка, а заканчивается в городе Усть-Кут на реке Лене. Часть пути, около 350 км пролегает вдоль Байкало-Амурской магистрали. Маршрут рассчитан на семь дней с учетом заезда в несколько городов Приангарья.

По информации агентства по туризму Приангарья, по итогам летнего сезона в 2025 году из 880 тыс. туристов, побывавших в Иркутской области, около 300 тыс. человек приехали на автомобилях из других регионов.

Влад Никифоров, Иркутск