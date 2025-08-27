Суд в Петербурге оштрафовал политолога Владимира Гельмана по статье о дискредитации

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал политолога Владимира Гельмана на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП), сообщает 78.ru.

Поводом стали семь постов в Telegram-канале политолога, в которых он высказывался о СВО, опубликованные в 2022 году. Владимир Гельман живет за границей и работает в университете Хельсинки. В 2022 году он подписал открытое письмо российских ученых с осуждением СВО.

Артемий Чулков