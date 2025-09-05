Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кремль назвал возможной встречу Трампа и Путина в ближайшее время

Новый раунд переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом возможен в ближайшее время, их встречу можно быстро организовать. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована. Так же, как быстро была организована встреча на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно»,— сказал представитель Кремля в интервью «Аргументам и фактам».

В Анкоридже 15 августа состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры, главной темой которых был российско-украинский конфликт, продлились 2 часа 45 минут. Президенты России и США назвали беседу конструктивной и заявили о достигнутом прогрессе. При этом договоренности по решению конфликта на Украине достигнуто не было.

Лусине Баласян

Фотогалерея

Переговоры Путина и Трампа на Аляске

Предыдущая фотография
Российский борт номер один

Российский борт номер один

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Кортеж президента США

Кортеж президента США

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Подготовка к встрече на аэродроме

Подготовка к встрече на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Приветствие

Приветствие

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре) и главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич за ним

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре) и главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич за ним

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На красной дорожке

На красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Место встречи

Место встречи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военные перед входом в пресс-центр

Американские военные перед входом в пресс-центр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс (в центре) и заместитель главы администрации Белого дома по законодательным, политическим и общественным вопросам Джеймс Блэр (справа)

Руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс (в центре) и заместитель главы администрации Белого дома по законодательным, политическим и общественным вопросам Джеймс Блэр (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Формат «три на три»

Формат «три на три»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Тележурналисты проверяют связь

Тележурналисты проверяют связь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Обстановка перед переговорами

Обстановка перед переговорами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (третий слева), президент США Дональд Трамп (третий справа), министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) перед началом переговоров

Президент России Владимир Путин (третий слева), президент США Дональд Трамп (третий справа), министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Начало переговоров

Начало переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Лидеры США и РФ после переговоров, которые длились почти три часа

Лидеры США и РФ после переговоров, которые длились почти три часа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция по итогам переговоров

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция по итогам переговоров

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Рукопожатие после пресс-конференции

Рукопожатие после пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп после пресс-конференции

Президент США Дональд Трамп после пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Возвращение российской делегации

Возвращение российской делегации

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 33

Российский борт номер один

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Кортеж президента США

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Подготовка к встрече на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Приветствие

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре) и главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич за ним

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Место встречи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военные перед входом в пресс-центр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс (в центре) и заместитель главы администрации Белого дома по законодательным, политическим и общественным вопросам Джеймс Блэр (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Формат «три на три»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Тележурналисты проверяют связь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Обстановка перед переговорами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (третий слева), президент США Дональд Трамп (третий справа), министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Начало переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Лидеры США и РФ после переговоров, которые длились почти три часа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Рукопожатие после пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп после пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Возвращение российской делегации

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все