Кремль назвал возможной встречу Трампа и Путина в ближайшее время

Новый раунд переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом возможен в ближайшее время, их встречу можно быстро организовать. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована. Так же, как быстро была организована встреча на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно»,— сказал представитель Кремля в интервью «Аргументам и фактам».

В Анкоридже 15 августа состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры, главной темой которых был российско-украинский конфликт, продлились 2 часа 45 минут. Президенты России и США назвали беседу конструктивной и заявили о достигнутом прогрессе. При этом договоренности по решению конфликта на Украине достигнуто не было.

Лусине Баласян