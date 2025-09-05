Заморозки прогнозируют в Хакасии с 6 по 8 сентября

Вслед за проливными дождями в Республику Хакасия приходят заморозки. Об этом жителей региона предупредили синоптики и главное управление МЧС по региону.

«С 6 по 8 сентября по Хакасии в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до минус одного градуса. Неблагоприятная погода может привести к повреждению или гибели сельхозкультур»,— говорится, например, в сообщении республиканского главка МЧС.

Как писал «Ъ-Сибирь», сильные дожди обрушились на Абакан в начале этой недели. Власти столицы Хакасии объявили о старте отопительного сезона для социальных объектов со 2 сентября.

Штормовое предупреждение в связи с похолоданием объявлено и в Томске. По данным мэрии, ночью 6 сентября и 7 сентября в низких местах и травостое ожидаются заморозки также до минус одного градуса.

