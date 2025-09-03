Абакан сливает воду

Количество осадков в Абакане с 1 по 4 сентября может превысить вдвое месячную норму. Столица Республики Хакасия была спроектирована и построена без централизованной ливневой канализации, что затрудняет борьбу с последствиями стихии. Одновременное снижение температуры воздуха заставило городские власти начать отопительный сезон как никогда рано — подключение социальных объектов началось уже 2 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В первые дни сентября в Абакане выпало рекордное количество осадков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В первые дни сентября в Абакане выпало рекордное количество осадков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проливные дожди, обрушившиеся на Абакан с первого дня осени, стали испытанием для горожан и органов власти. Для профильных служб введен режим повышенной готовности. По данным Хакасского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за 1 сентября и ночь 2 сентября в столице Республики Хакасия выпало 32 мм осадков, что составляет 83% месячной нормы (38,55 мм). Республиканский телеканал РТС сообщил о том, что во вторник был побит рекорд по количеству осадков в Абакане 60-летней давности.

Еще одну месячную норму городские власти ожидают в сумме за 3 и 4 сентября.

Таким образом, менее чем за неделю объем осадков может превысить 70 мм. Для сравнения, Абакан, по данным муниципального управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, проектировался из расчета 159 мм осадков в год. Поэтому в городе с населением 185 тыс. человек нет централизованной ливневой канализации. Ее задачи выполняют водопоглощающие колодцы.

«Так как вторая половина августа была дождливой, водопоглощающие колодцы наполнились и стали дренировать медленнее. Учитывая неблагоприятный прогноз, "Спецавтобаза ЖКХ" перед осадками в выходные откачивала воду не только с улично-дорожной сети, но и осушала колодцы. От большого количества осадков поднялся уровень грунтовых вод, что также ухудшает возможность водоотведения через колодцы»,— говорится в сообщении мэрии Абакана по итогам состоявшегося 2 сентября внеочередного заседания комиссии по ликвидации последствий ЧС.

В результате вода проникла в подвалы жилых домов на ул. Журавлева, Пирятинской, Богдана Хмельницкого, Кирова, Вяткина, Тараса Шевченко. Объясняя возможные перебои в работе общественного транспорта, МУП «Троллейбусное управление» проинформировало пассажиров, что троллейбус прекращает движение, если глубина лужи превышает 15 см.

По данным директора МКУ «Спецавтобаза ЖКХ» Павла Литвинова, за 1 и 2 сентября с улиц города откачали 1,2 тыс. куб. м воды, или почти десятую часть среднегодового объема. К утру 3 сентября, с учетом работы всех служб и предприятий, эта цифра выросла вдвое.

В ходе совещания мэр Алексей Лемин отметил, что найти и нанять дополнительную технику очень сложно. По его словам, у «Сибирской генерирующей компании» (СГК) и «Водоканала» «вся техника задействована на их объектах, они просят и нашей помощи в том числе».

Ситуация осложняется резким похолоданием. Ночью температура воздуха в Абакане составляет 10-13 градусов. По решению мэрии от 2 сентября «в связи с нестабильной температурой наружного воздуха и обильными, продолжительными осадками, в целях соблюдения нормативной температуры внутреннего воздуха в объектах социального назначения» в городе стартовал отопительный сезон. Для сравнения. В 2023 году он начался 18 сентября, год спустя — 12-го. «Это самая ранняя дата старта отопительного сезона для Абакана. Связано это с затяжными дождями, которые идут в Хакасии уже несколько дней, и синоптики прогнозируют дожди до конца этой недели»,— отметили в республиканском подразделении СГК.

Как писал «Ъ-Сибирь», с проблемами, вызванными большим количеством осадков, в первые дни сентября столкнулись и жители столицы соседнего с Хакасией региона — Красноярского края. В Красноярске 1 сентября также был установлен городской рекорд по количеству выпавших за сутки осадков — 75,8 мм при месячной норме сентября 55 мм. 3 сентября «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» занимается перезапуском водозабора «Гремячий лог», остановленного после того, как из-за дождей вода в Енисее оказалась слишком мутной. По данным мэрии Красноярска, для решения этой проблемы ГЭС пришлось сбросить дополнительный объем воды.

Валерий Лавский