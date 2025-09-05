WSJ: Трамп не взял на себя четких обязательств по введению санкций против РФ
Президент США Дональд Трамп не взял на себя четких обязательств по введению новых санкций против России несмотря на договоренности с лидерами Евросоюза. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, представителей «Коалиции желающих».
Фото: Brian Snyder / Reuters
При этом представители ЕС заявили, что Дональд Трамп согласился с возможностью начала совместной работы США и Европы над введением новых санкций против России. В том числе речь идет и о вторичных ограничениях: они могут быть направлены против Китая и других стран, которые сотрудничают с РФ.
Представитель Белого дома сообщил изданию, что в ходе разговора с европейскими лидерами президент США призвал их прекратить закупки российской нефти. Он также заявил, что власти Евросоюза должны оказать экономическое давление на Китай.