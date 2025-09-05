Глава Башкирии опустился на две позиции в рейтинге влияния региональных глав

Глава Башкирии Радий Хабиров занял 16 место в августовском рейтинге влияния глав субъектов, составляемом Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). По итогам июля он занимал 14 строчку — самую высокую для него с начала года.

Глава Башкирии Радий Хабиров (по центру) на открытии визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ, Идэль Гумеров Глава Башкирии Радий Хабиров (по центру) на открытии визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе

По версии АПЭК, позиции господина Хабирова ослабли на фоне антикоррупционных процессов: в числе самых резонансных расследований в отношении региональных и муниципальных управленцев аналитики назвали уголовное дело в отношении директора АНОК «Дирекция культурных программ Башкирии» Гульнары Юриной (она обвиняется в присвоении и растрате бюджетных средств).

Самым влиятельным руководителем, по мнению составителей рейтинга, остается мэр Москвы Сергей Собянин. В пятерку лидеров также вошли глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Идэль Гумеров