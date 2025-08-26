ВС Башкирии оставил под арестом предпринимателя Гульнару Юрину

Верховный суд Башкирии оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката 45-летнего индивидуального предпринимателя Гульнары Юриной. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов республики, суд апелляционной инстанции оставил без изменения постановление Советского районного суда, который 15 августа арестовал госпожу Юрину до 6 сентября.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Гульнара Юрина обвиняется в присвоении и растрате бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в 2023 году госпожа Юрина без торгов заключила с государственным концертным залом «Башкортостан» госконтракт на подготовку площадки для проведения конкурса патриотической песни «Время героев». Сумма контракта превысила 33 млн руб. Обвиняемая предоставила фиктивные счета-фактуры, директор концертного зала Вильдан Яруллин подписал их без проверки, а учреждение полностью оплатило услуги. Предприниматель и директор учреждения были в сговоре, а деньги похитили и потратили, полагают в управлении СКР по Башкирии.

Майя Иванова