Группа «Черкизово» с активами в Черноземье за год сократила прибыль на 57%

По итогам шести месяцев 2025 года группа «Черкизово» семьи Михайловых (есть активы во всех регионах Черноземья) получила консолидированную чистую прибыль в 6,9 млрд руб. Это на 57% меньше, чем за первое полугодие 2024-го (16 млрд руб.). Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе группы.

Выручка «Черкизово» по итогам полугодия выросла на 9,8%: со 124,7 млрд до 136,8 млрд руб. В группе объясняют это увеличением производства на 4,5% и скачком цен на 5,2%: «Стоимость куриного мяса снизилась на 5,1% в годовом исчислении, что было частично компенсировано ростом цен на свинину и индейку на 11,9% и 6,3% соответственно».

В «Черкизово» также заявили, что с начала 2025 года на финансовые результаты компании негативно влияли снижение цен на птицеводческую продукцию, продолжающийся рост издержек и «существенно завышенная стоимость заемного капитала». Во втором полугодии группа планирует продолжить наращивание продаж индейки и свинины, а также готовых к употреблению продуктов с высокой добавленной стоимостью.

По собственным данным, «Черкизово» входит в пятерку производителей куриного мяса, мяса индейки, свинины и продуктов мясопереработки в России. Группа включает 20 свиноводческих комплексов, 15 птицеводческих, площадку по выращиванию индеек, 13 мясоперерабатывающих предприятий и столько же комбикормовых заводов, маслоэкстракционный завод, а также 360 тыс. га сельскохозяйственных земель. Среди брендов компании представлены «Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава», Pit Product, Casademont.

В мае стало известно, что «Черкизово» откладывает строительство птицеводческих комплексов в Воронежской области за 12 млрд руб. на более поздний срок. По словам представителей группы, реализация проекта начнется не ранее второй половины 2026 года.

Алина Морозова