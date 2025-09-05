Непобедимый против легендарного

Возникший недавно тренд на проведение боксерских боев с участием фактически завершивших карьеру знаменитостей продолжит поединок между двумя легендами самого высшего калибра. В нем следующей весной встретятся два великих чемпиона — Майк Тайсон и Флойд Мейуэзер. Устроить их матч не помешала ни довольно существенная разница в возрасте между 59-летним Тайсоном и 48-летним Мейуэзером, ни, главное, тот факт, что легенда постарше выступала в супертяжелом весе, а легенда помоложе — в полусреднем.

О том, что следующей весной состоится бой между Майком Тайсоном и Флойдом Мейуэзером, сообщили оба боксера, а также мультимедийная компания CSI Sports/Fight Sports. Именно она будет транслировать поединок. Точная дата его проведения и формат пока не определены. Известно лишь, что матч будет носить «выставочный» характер, то есть, вероятно, его регламент будет мягче, чем регламент официальных боев, фиксирующихся боксерскими структурами,— например, за счет сокращения количества и продолжительности раундов. Зато у события уже есть афиша со слоганом «Легенда против легенды».

На самом деле он звучит довольно исчерпывающе, потому что оба противника являются не просто знаменитостями в своем виде, а настоящими его иконами. Оба долго владели чемпионскими титулами, оба проводили бои, вошедшие в список самых востребованных в истории, оба входят в число кумиров не только родной американской публики, оба считаются эталонами в определенных аспектах бокса: Тайсон, возможно, величайший нокаутер, Мейуэзер — величайший мастер защиты и базирующегося на технике стиля, который называют «игровым».

Правда, анонс этого боя невозможно оставить без важных уточнений. Спортивные подвиги и Майка Тайсона, и Флойда Мейуэзера в прошлом.

В случае с 48-летним Мейуэзером оно хотя бы относительно недалекое. По сути, карьеру, по ходу которой он одержал 50 побед, не допустив ни единой осечки, американец завершил в 2017 году боем против чемпиона из смешанных единоборств Конора Макгрегора. В случае с 59-летним Тайсоном — это уже точно далекое прошлое. Его расцвет пришелся на конец 1980-х — начало 1990-х годов, а поединков, в которых бы перед ним стояли серьезные спортивные задачи, он не проводил ровно два десятилетия. При этом несколько лет назад стало известно о проблемах Тайсона со здоровьем, касающихся в том числе опорно-двигательного аппарата и заставлявших его в какой-то момент даже передвигаться в инвалидном кресле.

Огромна разница между будущими оппонентами и в антропометрии. Майк Тайсон всю профессиональную карьеру дрался в супертяжелой категории и сейчас весит более центнера. Флойд Мейуэзер начинал в молодости с полулегкого веса (до 57,2 кг) и постепенно добрался до полусреднего (до 66,7 кг). Иными словами, и наплевав на сгонку веса, он, скорее всего, будет чуть ли не в полтора раза легче Тайсона.

Впрочем, американские эксперты этим нюансам уделяют не так много внимания, считая их несущественными. Такие несоответствия и вправду характерны для нового тренда, который продолжит бой Майка Тайсона и Флойда Мейуэзера. Это тренд на матчи с участием популярных суперзвезд, уже фактически ушедших из спорта. «Выставочные» и полуофициальные бои уже проводили многие из них, включая Тайсона с Мейуэзером. Тайсон встречался с выдающимися боксерами своего поколения Кори Сандерсом и Роем Джонсом, а также превратившимся в боксерский феномен ютубером Джейком Полом. Для Мейуэзера такие поединки вообще привычное занятие. После 2017 года он провел их аж восемь.

При этом такие матчи, каким бы ни было их качество, оказывающееся иногда крайне невысоким, демонстрируют неплохие коммерческие результаты, играя на ностальгии зрителей.

А если говорить об американских легендах полусреднего и супертяжелого веса — это результаты грандиозные. Перед расставанием с боксом элитным Флойд Мейуэзер записал в актив два поединка — с Мэнни Пакьяо и Конором Макгрегором, которые ошеломили прежде всего сгенерированными доходами: более $600 млн и более $500 млн. В показательных боях ему противостояли мало чем примечательные оппоненты, но поступления от них позволяли платить Мейуэзеру гонорары в десятки миллионов долларов.

То, что коммерческий потенциал Майка Тайсона по-прежнему гигантский, доказал его состоявшийся в ноябре 2024 года бой против Джейка Пола. Проигранный Тайсоном по очкам, он вышел безумно скучным. Однако его бродкастер Netflix отчитался о беспрецедентном для спортивных стриминговых трансляций спросе: аудитория события составила 65 млн домохозяйств. А Тайсон за свою не слишком эффектную работу в ринге заработал, по данным различных источников, не менее $20 млн. Сооснователи CSI Sports Ричард и Крейг Миле уже заявили, что рассчитывают его боем против Мейуэзера, который намерены устроить на «арене мирового класса», побить это достижение.

