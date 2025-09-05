Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Непобедимый против легендарного

Великий супертяжеловес Майк Тайсон и великий полусредневес Флойд Мейуэзер проведут выставочный бой

Возникший недавно тренд на проведение боксерских боев с участием фактически завершивших карьеру знаменитостей продолжит поединок между двумя легендами самого высшего калибра. В нем следующей весной встретятся два великих чемпиона — Майк Тайсон и Флойд Мейуэзер. Устроить их матч не помешала ни довольно существенная разница в возрасте между 59-летним Тайсоном и 48-летним Мейуэзером, ни, главное, тот факт, что легенда постарше выступала в супертяжелом весе, а легенда помоложе — в полусреднем.

Устроить бой между Флойдом Мейуэзером и Майком Тайсоном (на фото) не помешало даже то обстоятельство, что первый выступал в полусреднем весе, а второй — в супертяжелом

Устроить бой между Флойдом Мейуэзером и Майком Тайсоном (на фото) не помешало даже то обстоятельство, что первый выступал в полусреднем весе, а второй — в супертяжелом

Фото: Stephen McCarthy / Sportsfile / Getty Images

Устроить бой между Флойдом Мейуэзером и Майком Тайсоном (на фото) не помешало даже то обстоятельство, что первый выступал в полусреднем весе, а второй — в супертяжелом

Фото: Stephen McCarthy / Sportsfile / Getty Images

О том, что следующей весной состоится бой между Майком Тайсоном и Флойдом Мейуэзером, сообщили оба боксера, а также мультимедийная компания CSI Sports/Fight Sports. Именно она будет транслировать поединок. Точная дата его проведения и формат пока не определены. Известно лишь, что матч будет носить «выставочный» характер, то есть, вероятно, его регламент будет мягче, чем регламент официальных боев, фиксирующихся боксерскими структурами,— например, за счет сокращения количества и продолжительности раундов. Зато у события уже есть афиша со слоганом «Легенда против легенды».

На самом деле он звучит довольно исчерпывающе, потому что оба противника являются не просто знаменитостями в своем виде, а настоящими его иконами. Оба долго владели чемпионскими титулами, оба проводили бои, вошедшие в список самых востребованных в истории, оба входят в число кумиров не только родной американской публики, оба считаются эталонами в определенных аспектах бокса: Тайсон, возможно, величайший нокаутер, Мейуэзер — величайший мастер защиты и базирующегося на технике стиля, который называют «игровым».

Правда, анонс этого боя невозможно оставить без важных уточнений. Спортивные подвиги и Майка Тайсона, и Флойда Мейуэзера в прошлом.

В случае с 48-летним Мейуэзером оно хотя бы относительно недалекое. По сути, карьеру, по ходу которой он одержал 50 побед, не допустив ни единой осечки, американец завершил в 2017 году боем против чемпиона из смешанных единоборств Конора Макгрегора. В случае с 59-летним Тайсоном — это уже точно далекое прошлое. Его расцвет пришелся на конец 1980-х — начало 1990-х годов, а поединков, в которых бы перед ним стояли серьезные спортивные задачи, он не проводил ровно два десятилетия. При этом несколько лет назад стало известно о проблемах Тайсона со здоровьем, касающихся в том числе опорно-двигательного аппарата и заставлявших его в какой-то момент даже передвигаться в инвалидном кресле.

Огромна разница между будущими оппонентами и в антропометрии. Майк Тайсон всю профессиональную карьеру дрался в супертяжелой категории и сейчас весит более центнера. Флойд Мейуэзер начинал в молодости с полулегкого веса (до 57,2 кг) и постепенно добрался до полусреднего (до 66,7 кг). Иными словами, и наплевав на сгонку веса, он, скорее всего, будет чуть ли не в полтора раза легче Тайсона.

Устроить бой между Флойдом Мейуэзером (на фото) и Майком Тайсоном не помешало даже то обстоятельство, что первый выступал в полусреднем весе, а второй — в супертяжелом

Устроить бой между Флойдом Мейуэзером (на фото) и Майком Тайсоном не помешало даже то обстоятельство, что первый выступал в полусреднем весе, а второй — в супертяжелом

Фото: Al Bello / Getty Images

Устроить бой между Флойдом Мейуэзером (на фото) и Майком Тайсоном не помешало даже то обстоятельство, что первый выступал в полусреднем весе, а второй — в супертяжелом

Фото: Al Bello / Getty Images

Впрочем, американские эксперты этим нюансам уделяют не так много внимания, считая их несущественными. Такие несоответствия и вправду характерны для нового тренда, который продолжит бой Майка Тайсона и Флойда Мейуэзера. Это тренд на матчи с участием популярных суперзвезд, уже фактически ушедших из спорта. «Выставочные» и полуофициальные бои уже проводили многие из них, включая Тайсона с Мейуэзером. Тайсон встречался с выдающимися боксерами своего поколения Кори Сандерсом и Роем Джонсом, а также превратившимся в боксерский феномен ютубером Джейком Полом. Для Мейуэзера такие поединки вообще привычное занятие. После 2017 года он провел их аж восемь.

При этом такие матчи, каким бы ни было их качество, оказывающееся иногда крайне невысоким, демонстрируют неплохие коммерческие результаты, играя на ностальгии зрителей.

А если говорить об американских легендах полусреднего и супертяжелого веса — это результаты грандиозные. Перед расставанием с боксом элитным Флойд Мейуэзер записал в актив два поединка — с Мэнни Пакьяо и Конором Макгрегором, которые ошеломили прежде всего сгенерированными доходами: более $600 млн и более $500 млн. В показательных боях ему противостояли мало чем примечательные оппоненты, но поступления от них позволяли платить Мейуэзеру гонорары в десятки миллионов долларов.

То, что коммерческий потенциал Майка Тайсона по-прежнему гигантский, доказал его состоявшийся в ноябре 2024 года бой против Джейка Пола. Проигранный Тайсоном по очкам, он вышел безумно скучным. Однако его бродкастер Netflix отчитался о беспрецедентном для спортивных стриминговых трансляций спросе: аудитория события составила 65 млн домохозяйств. А Тайсон за свою не слишком эффектную работу в ринге заработал, по данным различных источников, не менее $20 млн. Сооснователи CSI Sports Ричард и Крейг Миле уже заявили, что рассчитывают его боем против Мейуэзера, который намерены устроить на «арене мирового класса», побить это достижение.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Карьерный путь Майка Тайсона

Предыдущая фотография
«Они разбивали мои очки раз за разом, а я стоял как полный дурак. Они толкали и избивали меня, и я не осмеливался ответить»&lt;br>Майк Тайсон родился 30 июня 1966 года в Бруклине. В детстве он не мог постоять за себя, из-за чего над ним часто издевались в школе и во дворе. Перелом произошел, когда мальчику было девять лет — он начал заниматься боксом

«Они разбивали мои очки раз за разом, а я стоял как полный дурак. Они толкали и избивали меня, и я не осмеливался ответить»
Майк Тайсон родился 30 июня 1966 года в Бруклине. В детстве он не мог постоять за себя, из-за чего над ним часто издевались в школе и во дворе. Перелом произошел, когда мальчику было девять лет — он начал заниматься боксом

Фото: AP

«Настоящая свобода — это когда у тебя ничего нет. Я был свободнее, когда у меня не было ни цента» &lt;br>Майк Тайсон начал любительскую карьеру в 15 лет, провел около тридцати боев, из которых шесть проиграл. В 1984 году боксер вошел в список кандидатов в олимпийскую сборную США, но на Олимпиаду так и не попал, уступив в отборочных соревнованиях Генри Тиллману&lt;br>На фото: бой Майка Тайсона и Майка Джеймисона в январе 1986 года

«Настоящая свобода — это когда у тебя ничего нет. Я был свободнее, когда у меня не было ни цента»
Майк Тайсон начал любительскую карьеру в 15 лет, провел около тридцати боев, из которых шесть проиграл. В 1984 году боксер вошел в список кандидатов в олимпийскую сборную США, но на Олимпиаду так и не попал, уступив в отборочных соревнованиях Генри Тиллману
На фото: бой Майка Тайсона и Майка Джеймисона в январе 1986 года

Фото: AP

«Самая трудная часть боя — это тренировка, потому что верьте или нет, самая простая часть боя — это сам бой. За месяц до боя, единственное о чем я думаю — это только тренировки. Постоянные тренировки» &lt;br>22 ноября 1986 года Тайсон отправил в нокаут Тревора Бербика и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе (бой — на фото). 1 августа 1987 года после победы над Тони Таккером Майк Тайсон стал самым молодым абсолютным чемпионом мира. В том же месяце его арестовали, обвинив в нападении на сотрудницу автостоянки и нанесении увечий. Дело закрыли после выплаты Тайсоном $105 тыс.

«Самая трудная часть боя — это тренировка, потому что верьте или нет, самая простая часть боя — это сам бой. За месяц до боя, единственное о чем я думаю — это только тренировки. Постоянные тренировки»
22 ноября 1986 года Тайсон отправил в нокаут Тревора Бербика и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе (бой — на фото). 1 августа 1987 года после победы над Тони Таккером Майк Тайсон стал самым молодым абсолютным чемпионом мира. В том же месяце его арестовали, обвинив в нападении на сотрудницу автостоянки и нанесении увечий. Дело закрыли после выплаты Тайсоном $105 тыс.

Фото: AP / Douglas C. Pizac

«Без дисциплины не имеет значения насколько ты хорош, ты ничто! Когда-нибудь ты встретишь крутого парня, который выдержит самые твои лучшие удары. И будет продолжать наступать, потому что он сильный. Не лишайся силы духа и мужества. Это время, когда дисциплина вступает в игру» &lt;br>В 1988 году Майк Тайсон уволил своего тренера Кевина Руни, распустил всю команду. На некоторое время развитие его карьеры приостановилось. В 1989 году Тайсон был удостоен звания почетного доктора гуманитарных наук в Центральном государственном университете в Уилберфорсе, хотя боксер так и не закончил среднюю школу

«Без дисциплины не имеет значения насколько ты хорош, ты ничто! Когда-нибудь ты встретишь крутого парня, который выдержит самые твои лучшие удары. И будет продолжать наступать, потому что он сильный. Не лишайся силы духа и мужества. Это время, когда дисциплина вступает в игру»
В 1988 году Майк Тайсон уволил своего тренера Кевина Руни, распустил всю команду. На некоторое время развитие его карьеры приостановилось. В 1989 году Тайсон был удостоен звания почетного доктора гуманитарных наук в Центральном государственном университете в Уилберфорсе, хотя боксер так и не закончил среднюю школу

Фото: AP / Rob Burns

«Когда звучит гонг, больше нет чемпионов и претендентов. Чемпион восходит на ринг, и чемпион покидает его. На ринге только два боксера, которые бьются за титул между этими двумя моментами» &lt;br>На фото: бой между Франком Бруно и Майком Тайсоном в феврале 1989 года, ставший 36-м победным поединком Тайсона в его профессиональной карьере

«Когда звучит гонг, больше нет чемпионов и претендентов. Чемпион восходит на ринг, и чемпион покидает его. На ринге только два боксера, которые бьются за титул между этими двумя моментами»
На фото: бой между Франком Бруно и Майком Тайсоном в феврале 1989 года, ставший 36-м победным поединком Тайсона в его профессиональной карьере

Фото: AP / Nick Ut

«Когда ты отличный финишер, ты быстро становишься популярным. Джо Льюис, Рей Робинсон, Рей Леонард — все они владели этим искусством в совершенстве. Когда была возможность, они выбрасывали на противника все, что имели. И роняли противника» &lt;br>В 1990 году у Тайсона начались проблемы с алкоголем, вследствие чего он прекратил тренироваться. 11 февраля 1990 года он потерпел поражение от «Бастера» Дугласа, что до сих пор считается одной из самых больших сенсаций в истории бокса. Тем не менее Тайсон объявил о том, что считает этот поединок лучшим в своей карьере, так как именно он заставил боксера вернуться к тренировкам и избавиться от зависимости

«Когда ты отличный финишер, ты быстро становишься популярным. Джо Льюис, Рей Робинсон, Рей Леонард — все они владели этим искусством в совершенстве. Когда была возможность, они выбрасывали на противника все, что имели. И роняли противника»
В 1990 году у Тайсона начались проблемы с алкоголем, вследствие чего он прекратил тренироваться. 11 февраля 1990 года он потерпел поражение от «Бастера» Дугласа, что до сих пор считается одной из самых больших сенсаций в истории бокса. Тем не менее Тайсон объявил о том, что считает этот поединок лучшим в своей карьере, так как именно он заставил боксера вернуться к тренировкам и избавиться от зависимости

Фото: AP / Bruce Boyajian

«Человек, прощенный за предательство один раз, будет предавать тебя всю жизнь» &lt;br>5 марта 1998 года Майк Тайсон подал в суд на своего бывшего промоутера Дона Кинга (на фото) с требованием выплатить ему $100 млн компенсации материального ущерба, нанесенного за время их совместной работы. Дело не дошло до суда и было улажено за $14 млн

«Человек, прощенный за предательство один раз, будет предавать тебя всю жизнь»
5 марта 1998 года Майк Тайсон подал в суд на своего бывшего промоутера Дона Кинга (на фото) с требованием выплатить ему $100 млн компенсации материального ущерба, нанесенного за время их совместной работы. Дело не дошло до суда и было улажено за $14 млн

Фото: AP / Douglas C. Pizac

«Мне нравится бить людей. Большинство знаменитостей боятся, что на них нападут. Я же хочу, чтобы на меня напали. Без оружия. Только я и он. Мне нравится бить людей и бить их как следует» &lt;br>На фото: бой Майка Тайсона и Алекса Стюарта в декабре 1990 года

«Мне нравится бить людей. Большинство знаменитостей боятся, что на них нападут. Я же хочу, чтобы на меня напали. Без оружия. Только я и он. Мне нравится бить людей и бить их как следует»
На фото: бой Майка Тайсона и Алекса Стюарта в декабре 1990 года

Фото: AP / Charles Rex Arbogast

19 июля 1991 года боксера обвинили в изнасиловании 18-летней Дезире Вашингтон, имевшей титул «Мисс &quot;Черная Америка&quot;». Тайсон был признан виновным и приговорен к шести годам тюрьмы (отсидел только три). Свой первый бой после выхода из тюрьмы «Железный Майк» провел 19 августа 1995 года. Его соперником стал боксер Питер Макнили. Уже в первом раунде Макнили дважды побывал на полу, а потом был дисквалифицирован

19 июля 1991 года боксера обвинили в изнасиловании 18-летней Дезире Вашингтон, имевшей титул «Мисс "Черная Америка"». Тайсон был признан виновным и приговорен к шести годам тюрьмы (отсидел только три). Свой первый бой после выхода из тюрьмы «Железный Майк» провел 19 августа 1995 года. Его соперником стал боксер Питер Макнили. Уже в первом раунде Макнили дважды побывал на полу, а потом был дисквалифицирован

Фото: Reuters

«Лучше говорить с набитым ртом, чем молчать с набитой мордой» &lt;br>В ноябре 1996 года Майк Тайсон потерпел поражение от Эвандера Холифилда техническим нокаутом. Матч-реванш состоялся 28 июня 1997 года. В этом бою (на фото) Тайсон откусил Холифилду кусок правого уха и был дисквалифицирован, а его боксерская лицензия отменена и восстановлена только в октябре 1998 года. Поединок стал спортивным событием года. В 2009 году на шоу Опры Уинфри Тайсон извинился перед Холифилдом

«Лучше говорить с набитым ртом, чем молчать с набитой мордой»
В ноябре 1996 года Майк Тайсон потерпел поражение от Эвандера Холифилда техническим нокаутом. Матч-реванш состоялся 28 июня 1997 года. В этом бою (на фото) Тайсон откусил Холифилду кусок правого уха и был дисквалифицирован, а его боксерская лицензия отменена и восстановлена только в октябре 1998 года. Поединок стал спортивным событием года. В 2009 году на шоу Опры Уинфри Тайсон извинился перед Холифилдом

Фото: Reuters

В 1998 году Тайсон начал заниматься рестлингом. Одним из самых ярких шоу стал в 2010 году матч двух команд: Тайсон и Крис Джерико против D-Generation X. В 2012 году Тайсон был введен в Зал Славы WWE (World Restling Entertainment)

В 1998 году Тайсон начал заниматься рестлингом. Одним из самых ярких шоу стал в 2010 году матч двух команд: Тайсон и Крис Джерико против D-Generation X. В 2012 году Тайсон был введен в Зал Славы WWE (World Restling Entertainment)

Фото: Reuters

«Иногда мне кажется, что я несовместим с этим обществом, потому что вокруг одни долбаные лицемеры. Все только и говорят, что верят в Господа, но все, что они делают, они делают иначе, чем Господь» &lt;br>Тайсон не раз говорил, что его кумиром является Мохаммед Али. Как и тот знаменитый боксер, Тайсон исповедует ислам, а также носит арабское имя — Малик Абдул Азиз

«Иногда мне кажется, что я несовместим с этим обществом, потому что вокруг одни долбаные лицемеры. Все только и говорят, что верят в Господа, но все, что они делают, они делают иначе, чем Господь»
Тайсон не раз говорил, что его кумиром является Мохаммед Али. Как и тот знаменитый боксер, Тайсон исповедует ислам, а также носит арабское имя — Малик Абдул Азиз

Фото: AP / Peter Lennihan

«Было то, что было. Я не из тех, кто оправдывается» &lt;br>Проблемы с законом всегда сопровождали Тайсона. По одному из громких дел боксера в 1999 году суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно, выплате $5 тыс. и 200 часам общественных работ за избиение автомобилистов после ДТП

«Было то, что было. Я не из тех, кто оправдывается»
Проблемы с законом всегда сопровождали Тайсона. По одному из громких дел боксера в 1999 году суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно, выплате $5 тыс. и 200 часам общественных работ за избиение автомобилистов после ДТП

Фото: Reuters

«Страх — твой лучший друг и твой злейший враг. Это как огонь. Ты контролируешь огонь — и ты можешь готовить на нем. Ты теряешь над ним контроль — и он спалит все вокруг и убьет тебя» &lt;br>На фото: бой Майка Тайсона и Франсуа Бота в январе 1999 года

«Страх — твой лучший друг и твой злейший враг. Это как огонь. Ты контролируешь огонь — и ты можешь готовить на нем. Ты теряешь над ним контроль — и он спалит все вокруг и убьет тебя»
На фото: бой Майка Тайсона и Франсуа Бота в январе 1999 года

Фото: AP / Eric Draper

За свою карьеру, в ходе которой легендарный спортсмен не раз был героем скандальных историй, Майк Тайсон одержал 50 побед (44 из них нокаутом), потерпел 6 поражений, 2 боя в карьере были объявлены несостоявшимися

За свою карьеру, в ходе которой легендарный спортсмен не раз был героем скандальных историй, Майк Тайсон одержал 50 побед (44 из них нокаутом), потерпел 6 поражений, 2 боя в карьере были объявлены несостоявшимися

Фото: Reuters

«Сейчас для меня совершенно очевидно, что самое большое влияние на человека оказывают книги, которые он прочел, и люди, которых он встретил. Вот что братья и сестры должны знать про книги: самое важное понимать прочитанное правильно. Хорошо уметь читать, но очень плохо уметь читать и не уметь понимать прочитанное»

«Сейчас для меня совершенно очевидно, что самое большое влияние на человека оказывают книги, которые он прочел, и люди, которых он встретил. Вот что братья и сестры должны знать про книги: самое важное понимать прочитанное правильно. Хорошо уметь читать, но очень плохо уметь читать и не уметь понимать прочитанное»

Фото: Reuters / Vincent Kessler

Майк Тайсон был женат трижды: первый раз на актрисе Робин Гивенс, второй раз — на враче-педиатре из медицинского центра Джорджтаунского университета Монике Тернер. В 2009 году боксер женился в третий раз, его избранницей стала Лакия Спайсер (на фото). Майк Тайсон — отец восьми детей

Майк Тайсон был женат трижды: первый раз на актрисе Робин Гивенс, второй раз — на враче-педиатре из медицинского центра Джорджтаунского университета Монике Тернер. В 2009 году боксер женился в третий раз, его избранницей стала Лакия Спайсер (на фото). Майк Тайсон — отец восьми детей

Фото: AP / Richard Shotwell / Invision

«Тот, кого вы называете &quot;суперзвезда Майк Тайсон&quot;, был чудовищем. Поверьте мне. Он мог изнасиловать вас, избить, отобрать деньги. Но сейчас я другой» &lt;br>Майк Тайсон покинул ринг в 2005 году. Время от времени он снимается в кино, играет на Бродвее и занимается своей семьей. С 2009 года боксер не ест мясо, являясь веганом

«Тот, кого вы называете "суперзвезда Майк Тайсон", был чудовищем. Поверьте мне. Он мог изнасиловать вас, избить, отобрать деньги. Но сейчас я другой»
Майк Тайсон покинул ринг в 2005 году. Время от времени он снимается в кино, играет на Бродвее и занимается своей семьей. С 2009 года боксер не ест мясо, являясь веганом

Фото: AP / Chris Pizzello

В апреле 2020 года Майк Тайсон заявил о намерении вернуться на ринг в благотворительных целях. 20 ноября того же года он провел показательный бой с Роем Джонсом, завершившийся вничью

В апреле 2020 года Майк Тайсон заявил о намерении вернуться на ринг в благотворительных целях. 20 ноября того же года он провел показательный бой с Роем Джонсом, завершившийся вничью

Фото: Joe Scarnici / Handout Photo / USA TODAY Sports / Reuters

На предстоящих выборах президента США Майк Тайсон поддерживает Дональда Трампа (слева)

На предстоящих выборах президента США Майк Тайсон поддерживает Дональда Трампа (слева)

Фото: CHANDAN KHANNA / AFP

Следующая фотография
1 / 20

«Они разбивали мои очки раз за разом, а я стоял как полный дурак. Они толкали и избивали меня, и я не осмеливался ответить»
Майк Тайсон родился 30 июня 1966 года в Бруклине. В детстве он не мог постоять за себя, из-за чего над ним часто издевались в школе и во дворе. Перелом произошел, когда мальчику было девять лет — он начал заниматься боксом

Фото: AP

«Настоящая свобода — это когда у тебя ничего нет. Я был свободнее, когда у меня не было ни цента»
Майк Тайсон начал любительскую карьеру в 15 лет, провел около тридцати боев, из которых шесть проиграл. В 1984 году боксер вошел в список кандидатов в олимпийскую сборную США, но на Олимпиаду так и не попал, уступив в отборочных соревнованиях Генри Тиллману
На фото: бой Майка Тайсона и Майка Джеймисона в январе 1986 года

Фото: AP

«Самая трудная часть боя — это тренировка, потому что верьте или нет, самая простая часть боя — это сам бой. За месяц до боя, единственное о чем я думаю — это только тренировки. Постоянные тренировки»
22 ноября 1986 года Тайсон отправил в нокаут Тревора Бербика и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе (бой — на фото). 1 августа 1987 года после победы над Тони Таккером Майк Тайсон стал самым молодым абсолютным чемпионом мира. В том же месяце его арестовали, обвинив в нападении на сотрудницу автостоянки и нанесении увечий. Дело закрыли после выплаты Тайсоном $105 тыс.

Фото: AP / Douglas C. Pizac

«Без дисциплины не имеет значения насколько ты хорош, ты ничто! Когда-нибудь ты встретишь крутого парня, который выдержит самые твои лучшие удары. И будет продолжать наступать, потому что он сильный. Не лишайся силы духа и мужества. Это время, когда дисциплина вступает в игру»
В 1988 году Майк Тайсон уволил своего тренера Кевина Руни, распустил всю команду. На некоторое время развитие его карьеры приостановилось. В 1989 году Тайсон был удостоен звания почетного доктора гуманитарных наук в Центральном государственном университете в Уилберфорсе, хотя боксер так и не закончил среднюю школу

Фото: AP / Rob Burns

«Когда звучит гонг, больше нет чемпионов и претендентов. Чемпион восходит на ринг, и чемпион покидает его. На ринге только два боксера, которые бьются за титул между этими двумя моментами»
На фото: бой между Франком Бруно и Майком Тайсоном в феврале 1989 года, ставший 36-м победным поединком Тайсона в его профессиональной карьере

Фото: AP / Nick Ut

«Когда ты отличный финишер, ты быстро становишься популярным. Джо Льюис, Рей Робинсон, Рей Леонард — все они владели этим искусством в совершенстве. Когда была возможность, они выбрасывали на противника все, что имели. И роняли противника»
В 1990 году у Тайсона начались проблемы с алкоголем, вследствие чего он прекратил тренироваться. 11 февраля 1990 года он потерпел поражение от «Бастера» Дугласа, что до сих пор считается одной из самых больших сенсаций в истории бокса. Тем не менее Тайсон объявил о том, что считает этот поединок лучшим в своей карьере, так как именно он заставил боксера вернуться к тренировкам и избавиться от зависимости

Фото: AP / Bruce Boyajian

«Человек, прощенный за предательство один раз, будет предавать тебя всю жизнь»
5 марта 1998 года Майк Тайсон подал в суд на своего бывшего промоутера Дона Кинга (на фото) с требованием выплатить ему $100 млн компенсации материального ущерба, нанесенного за время их совместной работы. Дело не дошло до суда и было улажено за $14 млн

Фото: AP / Douglas C. Pizac

«Мне нравится бить людей. Большинство знаменитостей боятся, что на них нападут. Я же хочу, чтобы на меня напали. Без оружия. Только я и он. Мне нравится бить людей и бить их как следует»
На фото: бой Майка Тайсона и Алекса Стюарта в декабре 1990 года

Фото: AP / Charles Rex Arbogast

19 июля 1991 года боксера обвинили в изнасиловании 18-летней Дезире Вашингтон, имевшей титул «Мисс "Черная Америка"». Тайсон был признан виновным и приговорен к шести годам тюрьмы (отсидел только три). Свой первый бой после выхода из тюрьмы «Железный Майк» провел 19 августа 1995 года. Его соперником стал боксер Питер Макнили. Уже в первом раунде Макнили дважды побывал на полу, а потом был дисквалифицирован

Фото: Reuters

«Лучше говорить с набитым ртом, чем молчать с набитой мордой»
В ноябре 1996 года Майк Тайсон потерпел поражение от Эвандера Холифилда техническим нокаутом. Матч-реванш состоялся 28 июня 1997 года. В этом бою (на фото) Тайсон откусил Холифилду кусок правого уха и был дисквалифицирован, а его боксерская лицензия отменена и восстановлена только в октябре 1998 года. Поединок стал спортивным событием года. В 2009 году на шоу Опры Уинфри Тайсон извинился перед Холифилдом

Фото: Reuters

В 1998 году Тайсон начал заниматься рестлингом. Одним из самых ярких шоу стал в 2010 году матч двух команд: Тайсон и Крис Джерико против D-Generation X. В 2012 году Тайсон был введен в Зал Славы WWE (World Restling Entertainment)

Фото: Reuters

«Иногда мне кажется, что я несовместим с этим обществом, потому что вокруг одни долбаные лицемеры. Все только и говорят, что верят в Господа, но все, что они делают, они делают иначе, чем Господь»
Тайсон не раз говорил, что его кумиром является Мохаммед Али. Как и тот знаменитый боксер, Тайсон исповедует ислам, а также носит арабское имя — Малик Абдул Азиз

Фото: AP / Peter Lennihan

«Было то, что было. Я не из тех, кто оправдывается»
Проблемы с законом всегда сопровождали Тайсона. По одному из громких дел боксера в 1999 году суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно, выплате $5 тыс. и 200 часам общественных работ за избиение автомобилистов после ДТП

Фото: Reuters

«Страх — твой лучший друг и твой злейший враг. Это как огонь. Ты контролируешь огонь — и ты можешь готовить на нем. Ты теряешь над ним контроль — и он спалит все вокруг и убьет тебя»
На фото: бой Майка Тайсона и Франсуа Бота в январе 1999 года

Фото: AP / Eric Draper

За свою карьеру, в ходе которой легендарный спортсмен не раз был героем скандальных историй, Майк Тайсон одержал 50 побед (44 из них нокаутом), потерпел 6 поражений, 2 боя в карьере были объявлены несостоявшимися

Фото: Reuters

«Сейчас для меня совершенно очевидно, что самое большое влияние на человека оказывают книги, которые он прочел, и люди, которых он встретил. Вот что братья и сестры должны знать про книги: самое важное понимать прочитанное правильно. Хорошо уметь читать, но очень плохо уметь читать и не уметь понимать прочитанное»

Фото: Reuters / Vincent Kessler

Майк Тайсон был женат трижды: первый раз на актрисе Робин Гивенс, второй раз — на враче-педиатре из медицинского центра Джорджтаунского университета Монике Тернер. В 2009 году боксер женился в третий раз, его избранницей стала Лакия Спайсер (на фото). Майк Тайсон — отец восьми детей

Фото: AP / Richard Shotwell / Invision

«Тот, кого вы называете "суперзвезда Майк Тайсон", был чудовищем. Поверьте мне. Он мог изнасиловать вас, избить, отобрать деньги. Но сейчас я другой»
Майк Тайсон покинул ринг в 2005 году. Время от времени он снимается в кино, играет на Бродвее и занимается своей семьей. С 2009 года боксер не ест мясо, являясь веганом

Фото: AP / Chris Pizzello

В апреле 2020 года Майк Тайсон заявил о намерении вернуться на ринг в благотворительных целях. 20 ноября того же года он провел показательный бой с Роем Джонсом, завершившийся вничью

Фото: Joe Scarnici / Handout Photo / USA TODAY Sports / Reuters

На предстоящих выборах президента США Майк Тайсон поддерживает Дональда Трампа (слева)

Фото: CHANDAN KHANNA / AFP

Смотреть

  • Газета «Коммерсантъ» №163 от 06.09.2025, стр. 4

Подписывайтесь на тему:

Новости компаний Все