Челябинца осудили на три года строгого режима за торговлю оружием

Советский районный суд Челябинска признал местного жителя виновным в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 222 УК РФ). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Суд и следствие установили, что челябинец был участником межрегиональной преступной группы, организовавшей незаконный сбыт огнестрельного оружия на территории Челябинской области и других российских регионов.

Уголовное дело возбудил и расследовал следственный орган УФСБ России по региону. Приговор южноуральцу не вступил в законную силу.

Всего с начала 2025 года по материалам УФСБ были осуждены 14 человек, причастных к незаконному обороту оружия в составе межрегиональных организованных групп. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и его основных частей, около 8 кг взрывчатых веществ, более 1,5 тыс. боеприпасов разного калибра, ликвидировано две подпольных мастерских по модернизации и переделке гражданских образцов оружия в боевое.