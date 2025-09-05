Дайджест событий

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: звездные коллекции макияжа, новые партнерства, осенние коллекции одежды и громкие юбилеи.

Mugler возвращается в макияж

Thierry Mugler выпускает лимитированную коллекцию макияжа совместно с L'Oreal Paris. В поддержку коллекции был снят рекламный ролик Колина Солала Кардо с участием амбассадора L'Oreal Paris Кендалл Дженнер. Новая коллекция макияжа, включающая в себя тональную основу-кушон (в 10 оттенках), подводку, тушь для ресниц, помады с гиалуроновой кислотой, стики для сияния и палетки теней для век,— это первая «ласточка» после 15-летнего перерыва. Mugler уже выпускал линию косметики в 2008 году, но её выпуск был прекращен в начале 2010 года.

Thalion празднует юбилей

Французская марка талассо-косметики Thalion отмечает 30-летие и запускает коллаборацию с московским рестораном Savoy. 6 и 7 сентября у всех гостей будет возможность попробовать специальный дегустационный сет и выиграть сыворотку Ocean Secrets. В меню — блюда по личному выбору бренд-шефа Фредерика Калмелса: горячий шоколад, сэндвич крок-месье, тартар из говядины и классический луковый суп. В зале ресторана будет работать художник, который будет создавать скетчи для гостей. Кроме косметики, предусмотрены и другие призы: экземпляр романа «Палома» издания Belles Lettres, сертификаты на онлайн-уроки французского языка школы Excuse my French, ароматы французского парфюмерного бренда Bybozo, свитшоты-тельняшки Les Archives.

BeSelf зашли в Crocus Fitness

Сеть фитнес-клубов Crocus Fitness объявила о коллаборации с российским брендом спортивной одежды BeSelf. С начала сезона женский тренерский состав клуба на Ленинградском проспекте работает в комплектах из капсульной коллекции Motion. Форма сочетает в себе тактильно приятные ткани, удобство, эластичность и красочную цветовую палитру — все, что принято ожидать от экипировки и важно для вдохновляющих тренировок.

Cois показали подиумную коллекцию

Прошел показ первой подиумной коллекция российской марки COIS. Коллекция Past Presentбыла создана под влиянием работ Костаса Ламбридиса, Мартино Гампера и продолжает главную линию бренда — развивать четыре ключевых стилистических направления: классику, спорт, романтику и авангард. В коллекцию вошли структурированные пальто, оверсайз-жакеты, платья, спортивные костюмы, графичные топы, сумки и аксессуары; все с акцентами в виде подкладок с графичными полосами, расписанными вручную цветами или кружевом поверх фактур. В палитре — черный, коричневый, охра, серый, мягкие песочные и молочные оттенки.

«Астория» становится Pet Friendly

С сентября 2025 гостиница «Астория» и соседний с ней отель «Англетер» запускают программу Pet Friendly. Четвероногих гостей в номере ждет комплект из двух мисок на деревянной подставке: для воды и для еды из специального меню. Bone appetite! (или «Пррррриятного аппетита») разработал шеф-повар «Астории» Франсуа Кантен: фарш из говядины с овощами и гречей, «Выбор Мариссы» из отварной курицы, разваренного риса, французской фасоли и моркови и тунец с садовыми овощами. Миски созданы студией керамики ручной работы Agami, известной проектами для Дома культуры ГЭС-2 (Москва), Третьяковской галереи (Москва), театра Камала (Казань). И — к запуску программы Pet Friendly выпущен видео-ролик: его главным героем стала звезда социальных сетей — корги Рик, а для музыкального сопровождения выбрана композиция из фильма «Отель для собак».

