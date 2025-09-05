Путин провел встречу с губернатором Приморья Кожемяко

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Об этом сообщил Telegram-канал пресс-службы Кремля.

Встреча состоялась сразу по окончании пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Я очень коротко»,— сказал господин Кожемяко, начиная разговор. На видеофрагмент встречи, опубликованный пресс-службой, также попало, как губернатор благодарит президента за принятые на ВЭФ решения. Глава региона заверил Владимира Путина, что эти меры «безусловно» продолжат развитие Дальнего Востока.