Башкирия получит 5 млрд рублей на развитие Зауфимья

Правительство России одобрило заявку Башкирии на получение 5 млрд руб. в виде казначейского инфраструктурного кредита, сообщает пресс-служба главы республики. Средства будут направлены на строительство второй очереди коммунальной инфраструктуры в Зауфимье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Ранее президиум правительственной комиссии под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина согласился выделить Башкирии 8,5 млрд руб. на проектирование и реконструкцию водозабора, строительство водовода и резервуара чистой воды, самотечных и напорных коллекторов и канализационной насосной станции в Зауфимье.

Таким образом, общий объем федерального финансирования коммунальной инфраструктуры в проектируемом микрорайоне составит 13,5 млрд руб.

Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2026-2027 годы.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в Зауфимье планируется строительство жилого микрорайона на площади 156,9 га. Общая площадь жилого фонда составит 1,7 млн кв. м. Инвестиции в проект должны быть не менее 207 млрд руб.

В сентябре прошлого года мэрия Уфы объявила конкурс на право развития территории, однако на этапе подведения итогов процедура была приостановлена. Условия конкурсного отбора стали предметом разбирательств в арбитражном суде Башкирии: «Концессионная инжиниринговая компания» из Уфы и «Горные разработки» из Челябинской области требуют от мэрии аннулировать торги. Ближайшее заседание по делу состоится 9 сентября.

Идэль Гумеров