Путин: ответственные за создание самолетов «Байкал» должны ускорить работу

Работа над созданием «Байкала» и других небольших российских самолетов идет не так быстро, «как хотелось бы», заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Не буду скрывать, мы так иногда ругаемся с некоторыми нашими, как говорили в свое время, ответработниками, и они должны будут ускорить эту работу, реализацию этих планов»,— сказал глава государства.

В конце марта 2025 года компания УЗГА получила контракт на доработку ЛМС-901 «Байкал» до 2027 года. Запуск самолета в серийное производство по последним заявлениям ожидается в октябре-декабре 2026 года. Это воздушное судно предназначено для широкого спектра авиационных работ и рассчитано на перевозку до девяти пассажиров.