«Защитники Отечества» передали участникам СВО с инвалидностью 330 автомобилей

Фонд «Защитники Отечества» за два года выдал более 330 автомобилей с ручным управлением участникам СВО, имеющим тяжелую инвалидность. Об этом глава фонда, замминистра обороны Анна Цивилева рассказала в рамках ВЭФ-2025. Ее слова приводит ТАСС.

За тот же период фонд передал военнослужащим более 2 тыс. средств технической реабилитации, а также адаптировал более 1,8 тыс. квартир и домов для комфортного проживания с инвалидностью.

Госпожа Цивилева также заявила, что этот опыт может быть внедрен в социальное сопровождение всех инвалидов, а не только участников СВО.

В апреле председатель фонда сообщала, что среди подопечных фонда — 22 тыс. военнослужащих имеют тяжелую инвалидность. 47% из них смогли трудоустроиться после реабилитации.

Полина Мотызлевская