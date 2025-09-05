Путин назвал избыточными запросы на встречу в предложенных Украиной местах

Президент России Владимир Путин назвал избыточными призывы устроить его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на тех площадках, который предлагает украинская сторона.

«Если нам говорят: «Мы хотим с вами встречи, но вы поезжайте туда-то, на эту встречу». Мне кажется, что это просто избыточные запросы в наш адрес», — сказал Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

По его словам, лучшее место для подобной встречи — Москва. при этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, предлагая ранее Владимиру Зеленскому встретиться в столице России, глава государства не имел в виду капитуляцию, речь шла именно о переговорах.