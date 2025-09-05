Ипотеку под 2% расширят для всех работников образования в ДФО

Президент России Владимир Путин поручил расширить ипотечную программу со ставкой 2% для всех сотрудников государственных и муниципальных образовательных учреждений Дальнего Востока. Ранее она была доступна только учителям.

На пленарном заседании Восточного экономического форума Владимир Путин подчеркнул, что новая мера коснется всех работников образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики. Это должно помочь привлечь и удержать профессионалов в этих регионах.

Для реализации инициативы правительство должно внести необходимые изменения в нормативно-правовую базу.