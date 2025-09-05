Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Дагестане закрыли дорогу из-за схода селевых потоков

В пяти местах на участке 35 км —45 км автомобильной дороги Агвали — Шаури — Кидеро в Цунтинском районе временно закрыто движение автотранспорта связи с ливневым дождем и сходом селевых потоков. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Дагестанавтодор».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Об открытии дороги будет сообщено дополнительно»,— отметили в пресс-службе.

В компании обратились с просьбой к водителям транспортных средств воздержаться от поездок в данном направлении.

Наталья Белоштейн

