Белгородское УФАС добилось признания нижегородской фирмы недобросовестной

Суды трех инстанций отказались удовлетворять жалобу нижегородского ООО «СТК Снаб» на решение белгородского УФАС о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Об этом сообщили в антимонопольном ведомстве.

В конце июня 2024 года городская поликлиника Белгорода заключила с «СТК Снаб» контракт на поставку стерилизатора парового за 4,1 млн руб. Компания исполнила обязательства, однако при монтаже выяснилось, что поставленное медоборудование не соответствует требованиям закупки. В частности, от заявленного отличался способ залива воды.

В связи с этим представители поликлиники отказались подписывать акт приема-передачи стерилизатора и предложили поставщику заменить товар в течение десяти дней. Нижегородская компания заявила, что медоборудование полностью соответствует условиям контракта.

Сотрудники УФАС изучили документы и пришли к выводу, что «СТК Снаб» представило заведомо недостоверные сведения при подаче заявки на участие в закупке. Это позволило компании участвовать в торгах с оборудованием более низкого ценового сегмента. Это послужило поводом для включения фирмы в реестр недобросовестных поставщиков. По данным портала госзакупок, в сентябре 2024-го контракт был расторгнут в одностороннем порядке из-за ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиком.

По данным Rusprofile, ООО «СТК Снаб» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в сентябре 2021 года для деятельности по складированию и хранению. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — Илья Кирьянов. Управляющая организация — столичное ООО «Икар» Дмитрия Багузова, которое занимается оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. 2024 год ООО «СТК Снаб» завершило с выручкой 52 млн руб. и чистой прибылью 839 тыс. руб. Годом ранее показатели равнялись 12 млн и 134 тыс. соответственно.

На этой неделе стало известно, что воронежское УФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков десять компаний.

Алина Морозова