Воронежское УФАС добавило в реестр десять недобросовестных поставщиков

ООО «Астория», ООО «Алетру», ООО «Вега», ООО «Базис», ООО «Бункер-Строй», ООО ЧОП «Леон», ООО «Савитар-Транс», ООО «АСК Решение», ООО «Сорго» и ООО «Франшиза» на два года включены в реестр недобросовестных поставщиков управлением Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Антимонопольный орган принял такое решение, потому что ООО «Астория» сорвало контракт на поставку медицинских изделий в Воронежский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИДом, ООО «Алетру» не выполнило капитальный ремонт теплосети на проспекте Ленина в городе Лиски, а ООО «Вега» — здания терновской средней школы № 1.

ООО «Базис» не поставило шины комбинату благоустройства Ленинского района Воронежа, ООО «Бункер-Строй» нарушило сроки модернизации внутренних инженерных систем и строительно-монтажных работ в зданиях Нововоронежской атомной станции, а ООО ЧОП «Леон» не исполнило контракт на охрану детского сада № 190 в Воронеже.

ООО «Савитар-Транс» вовремя не смонтировало остановки на улицах Орджоникидзе, Красносельской и Кирова в городе Бутурлиновка, ООО «АСК Решение» не поставило песок для комбината благоустройства Левобережного района Воронежа, ООО «Сорго» — медицинские изделия для Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 10, а ООО «Франшиза» — расходные материалы для Воронежской областной клинической больницы № 2.

Накануне врио губернатора Курской области Александр Хинштейн потребовал «включить в реестр недобросовестных» ООО «Стройтехногрупп» Виктора Головченко, которое в 2023 году выполнило капитальный ремонт Новокасторенской школы, где в июне 2024-го обрушился потолок в спортивном зале.

Юрий Голубь