Путин: Россия не будет замыкаться «в национальной скорлупе»

Президент Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума, что Россия открыта для сотрудничества и не собирается изолироваться от внешнего мира. По его словам, в современном технологически развитом мире замыкание в «национальной скорлупе» не только сложно, но и вредно, так как это снижает конкурентоспособность страны.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия стремится к сотрудничеству со всеми странами, особенно с теми, кто заинтересован в партнерстве. «Мы открыты к сотрудничеству со всеми странами мира, прежде всего с теми, кто хочет с нами работать, с нашими друзьями. Но мы не отгораживаемся ни от кого»,— заявил президент.

Президент также выразил уверенность, что большинство присутствующих на форуме согласятся с его позицией. Отвечая на вопрос о протекционизме, Владимир Путин заявил, что эта политика вредна как для тех, кто ее применяет, так и для международной торговли. По его мнению, протекционизм ведет к региональному и страновому сепаратизму, что не принесет пользы никому.