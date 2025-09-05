Возобновились работы в сквере 950-летия Ярославля

В сквере 950-летия Ярославля на пересечении проспектов Ленина и Толбухина после долгого перерыва возобновились работы по благоустройству. Об этом сообщает мэрия областного центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что работы по благоустройству сквера начались и должны были завершиться в 2024 году. Однако контракты с двумя подрядчиками были расторгнуты из-за невыполненных работ. Более года сквер огорожен строительным забором и недоступен жителям.

Сейчас в сквере начались работы по созданию детского городка. Подрядчик укладывает песчаную подушку для железобетонной плиты, которая станет основой игровой зоны.

Работы включают установку качелей, песочницы и площадки для мини-футбола. После завершения этих этапов другая компания установит малые архитектурные формы. Планируется также монтаж системы видеонаблюдения и новое освещение. В сквере появится современная модульная уборная, что сделает его более удобным для посетителей.

Дату завершения работ в мэрии Ярославля не назвали.

Антон Голицын