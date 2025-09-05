Песков: военнослужащие КНДР размещены только на территории России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военнослужащие КНДР находятся только на российской территории. Он опроверг информацию об их присутствии на территории Украины. «Они не размещены там. Военные КНДР размещены на территории Российской Федерации»,— подчеркнул Песков.

1 сентября КНДР опубликовала 20-минутный видеоролик, в котором показаны военные действия на Украине с участием бойцов, предположительно поддерживающих Россию. В ролике демонстрируются разрушения и взрывы, а также бойцы рядом с портретом Ким Чен Ына.

1 июля лидер КНДР Ким Чен Ын почтил память северокорейских военнослужащих, погибших в российско-украинском конфликте. Фотографии Ким Чен Ына были показаны на большом экране во время концерта, посвященного первой годовщине военного договора между Северной Кореей и Россией.