Путин: уровень бедности в большинстве дальневосточных регионов России выше среднего

В большинстве дальневосточных регионов России уровень бедности превышает средний по стране (7,2%), сказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава государства отметил, что существует положительная тенденция: уровень бедности на Дальнем Востоке снижается. «В целом, подчеркну, динамика хорошая и позитивная»,— сказал президент.

Владимир Путин также отметил, что в некоторых регионах Дальнего Востока уровень бедности все же ниже среднероссийского: в Сахалинской области – 5,3%, в Магаданской области – 5,9%, на Чукотке – 4,4%.