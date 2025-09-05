Казанский авиазавод будет поставлять Ту-214 коммерческим перевозчикам с 2027 года

Казанский авиационный завод сможет удовлетворять спрос коммерческих авиаперевозчиков на самолеты Ту-214 с 2027 года. Сейчас предприятие сосредоточено на поставках для специального летного отряда «Россия». Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает ТАСС.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Коммерческие перевозчики смогут получать Ту-214 с 2027 года

Министр отметил, что завод реализует инвестиционную программу, которая позволит с 2027 года удовлетворять спрос коммерческих перевозчиков. Один самолет Ту-214 уже сдан казанским предприятием и эксплуатируется авиакомпанией Red Wings, второй самолет текущего года находится в производстве.

По словам господина Алиханова, ряд отечественных авиакомпаний прорабатывает с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) графики и условия поставок.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал, что производство Ту-214 планируется увеличить до 20 единиц в год к 2028–2029 годам. По его словам, Казанский авиационный завод за последние три года стал «суперсовременным предприятием». В марте 2025 года Минпромторг сообщил, что объем заказов на Ту-214 достиг 30 машин.

Анар Зейналов