Путин призвал слушать специалистов вместо «мнений в интернете»

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума подчеркнул важность обращения к мнению специалистов при изучении сложных вопросов. Он отметил, что для глубокого понимания темы следует полагаться на опыт и профессиональные знания, а не на мнения, распространенные в интернете.

«Верить никому нельзя. Нужно исходить из собственного опыта, обращаться к мнению не просто тех людей, которые с удовольствием сидят в интернете и высказывают свою точку зрения, обращаться к мнению специалистов, если есть желание глубоко разобраться в вопросе, который вас интересует»,— сказал Владимир Путин.

Президент добавил, что этот подход не является новым, но подчеркнул, что мнения специалистов могут существенно различаться. «Если обращаться к мнению действительно специалистов, то они разные, и вопросы, которые вы задаете, на самом деле только внешне кажутся простыми»,— отметил Владимир Путин.