Сегодня исполняется 60 лет председателю совета директоров ПАО «Северсталь» Алексею Мордашову

Алексей Мордашов

Его поздравляет председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников:

— Уважаемый Алексей Александрович! Примите самые искренние поздравления с 60-летием! В деловом сообществе Вас знают как грамотного руководителя, стратегически мыслящего бизнесмена и надежного партнера. Ваша целеустремленность и инновационность мышления обеспечивают успешное развитие «Северстали» и по праву снискали Вам уважение коллег по «цеху» и широкой общественности. Уверен, Ваша дальновидность, высокая работоспособность и неизменное стремление к наилучшему результату в работе и в дальнейшем будут оставаться основой успеха всех Ваших начинаний. От души желаю Вам достижения самых амбициозных целей! Крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!

Поздравление передает народный артист России, соучредитель фонда «Доброта Севера» Игорь Костолевский:

— Уважаемый Алексей Александрович! Искренне поздравляю Вас с 60-летним юбилеем! Ваша жизненная энергия, мудрость и сила духа восхищают всех, кому посчастливилось с Вами знакомиться. Помимо впечатляющих успехов в бизнесе, которые вносят весомый вклад в экономику страны, мне особенно хочется отметить, как искренне и масштабно Вы помогаете людям. Ваша деятельная доброта творит настоящие чудеса: благодаря Вам расцветают культура и образование, преображаются города Русского Севера, реализуются важнейшие социальные и экологические проекты. Вы даете тысячам людей по всей стране возможность прикоснуться к прекрасному — не только поддерживая федеральные институции, но и делая шедевры культуры и искусства доступными для жителей регионов России. Эта работа бесценна. От всей души желаю Вам здоровья, сил и уверенности в завтрашнем дне. Пусть Ваша энергия и добрые инициативы и впредь встречают самое теплое признание.

Сегодня исполняется 56 лет генеральному директору—председателю правления ОАО РЖД Олегу Белозёрову

Олег Белозеров

Его поздравляет народный артист РФ, пианист Денис Мацуев:

— Дорогой Олег Валентинович! От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! Для меня железные дороги — это что-то ностальгическое, из детства, когда я с дедом-путейцем исколесил почти всю Восточно-Сибирскую и Кругобайкальскую железную дорогу. Дед следил за тем, чтобы не размывало берега Байкала рядом с путями. Именно он влюбил меня в эту профессию, а точнее — в это романтическое состояние, когда ты идешь по шпалам, когда ты видишь поезда, когда даже просто путешествуешь на поезде. Мне думается, что в профессию железнодорожника приходят люди особого склада: отчаянные романтики, надежные друзья, которые никогда не бросят в беде, мастера своего дела, которые умеют видеть красоту природы и любят мир. И то, как Вы относитесь к поддержке культуры в нашей стране, помогая Московской филармонии и Российскому национальному молодежному симфоническому оркестру, лишь подтверждает мою правоту. Желаю Вам крепкого сибирского здоровья, благополучия и процветания, новых прорывных проектов и творческого вдохновения в работе.

