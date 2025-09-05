Ограничения на работу мигрантов курьерами поддержали 50% опрошенных петербуржцев

Запрет на работу мигрантов в доставке до конца 2025 года поддержала половина опрошенных петербуржцев. Соответствующие данные приводит сервис Superjob. Почти треть респондентов (29%) не определились со своим отношением к подобным мерам, против выступает 21%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Среди сторонников запрета больше мужчин (56%), чем женщин (44%). Чаще всего закон поддерживают жители, чей возраст превышает 45 лет (63%), люди моложе 35 лет реже поддерживают подобные ограничения (40%).

Для сравнения в Москве, где запрет на работу иностранцев в доставке не вводили, ограничения поддерживают меньше половины респондентов — 44%. Сторонники запрета в столице, как и в городе на Неве, старше 45 лет (55%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил введенные ограничения «наведением порядка в сфере миграции».

Андрей Маркелов