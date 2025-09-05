На Ямале создадут единую сеть бесплатного Wi-Fi
В общественных местах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начали устанавливать единую сеть Wi-Fi под названием FreeYamal, сообщил «Север-Пресс» начальник управления информационных технологий администрации Ямальского района Михаил Осипов.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Он рассказал, что для подключения к сети нужно ввести SMS-код или использовать учетную запись на портале «Госуслуги». После первого подключения пользователи смогут подключаться к FreeYamal с того же устройства в других местах без повторной авторизации. Господин Осипов также подчеркнул, что инициатива расширить сеть по всему Ямалу принадлежит департаменту информационных технологий и связи.
Точки доступа с бесплатным Wi-Fi уже установлены в спортзалах, больницах и на автобусных остановках.
Напомним, в пятерку субъектов по наиболее высокому уровню цифровой трансформации попали регионы «тюменской матрешки» — Тюменская область, Ямал и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра).