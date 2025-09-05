На Ямале создадут единую сеть бесплатного Wi-Fi

В общественных местах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начали устанавливать единую сеть Wi-Fi под названием FreeYamal, сообщил «Север-Пресс» начальник управления информационных технологий администрации Ямальского района Михаил Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Он рассказал, что для подключения к сети нужно ввести SMS-код или использовать учетную запись на портале «Госуслуги». После первого подключения пользователи смогут подключаться к FreeYamal с того же устройства в других местах без повторной авторизации. Господин Осипов также подчеркнул, что инициатива расширить сеть по всему Ямалу принадлежит департаменту информационных технологий и связи.

Точки доступа с бесплатным Wi-Fi уже установлены в спортзалах, больницах и на автобусных остановках.

Напомним, в пятерку субъектов по наиболее высокому уровню цифровой трансформации попали регионы «тюменской матрешки» — Тюменская область, Ямал и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра).

Ирина Пичурина