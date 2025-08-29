Синоптик Колесов поделился с петербуржцами прогнозом на 1 сентября

Температура воздуха 1 сентября прогреется днем до +20 градусов. Такой прогноз на День знаний дал главный синоптик Санкт-Петербурга, глава Гидрометцентра Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Циклон уйдет с территории Ленинградской области, что отразится на погоде в Северной столице. В районе 9:00 – 10:00 температура воздуха будет на отметке +15…+16 градусов, а днем поднимется до +20. Господин Колесов добавил, что возможны корректировки прогноза.

По словам синоптика, первая неделя сентября в Петербурге будет «очень даже приличной». В Северной столице и области ожидается теплая и сухая погода.

Татьяна Титаева