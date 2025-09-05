Вступил в силу приговор экс-главе омского отделения Красного Креста
Апелляционная инстанция Омского областного суда подтвердила законность приговора бывшему председателю реготделения Красного Креста, получившему три года колонии за хищение пожертвований. «Приговор оставлен без изменения, жалоба виновного — без удовлетворения»,— сообщили сегодня в прокуратуре региона.
Алексей Козоченко (в центре)
Фото: Прокуратура Омской области
Приговор экс-главе реготделения Красного Креста Алексею Козоченко, который обвинялся в хищении пожертвований, Кировский районный суд Омска вынес в мае. Под предлогом оказания помощи погорельцам, беженцам из ДНР и ЛНР он, по версии следствия, присвоил 6,2 млн руб., предоставленные религиозной организацией. За аферу со средствами благотворителей Алексею Козоченко назначили три года колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. С обвинениями в свой адрес он не согласился.