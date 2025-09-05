Путин предложил расширить экспериментальный режим по беспилотникам на весь ДФО
Президент России Владимир Путин предложил распространить экспериментальный правовой режим по использованию беспилотников на все регионы Дальнего Востока.
«Считаю возможным распространить экспериментальный правовой режим в части беспилотных систем на все дальневосточные регионы»,— сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ-2025.
«И расширить его, в первую очередь, на такие направления, как использование цифровых платформ, искусственный интеллект и оборот данных»,— добавил глава государства.