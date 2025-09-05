В Кызыле сменили руководство КСП после увольнения ее председателя

Хурал представителей Кызыла сменил руководство муниципальной контрольно-счетной палаты (КСП). Кадровые решения были приняты на внеочередной сессии парламента столицы Республики Тыва.

Председателем КСП была назначена Наталья Соднам. Ее заместителем стала Сайлык Чудакова. Предварительно хурал представителей досрочно отправил в отставку зампредседателя КСП Арата Монгуша по его заявлению. Ранее госпожа Чудакова возглавляла департамент финансов мэрии Кызыла.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июле 2025 года по требованию прокуратуры были досрочно прекращены полномочия председателя КСП Кызыла Кежик-оола Тулуша с формулировкой «утрата доверия за совершение коррупционного правонарушения». По информации прокуратуры республики, он не представил декларацию о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и на членов семьи за 2024 год.

Валерий Лавский