Обломки беспилотников упали на территорию предприятия в Рязанской области

Обломки беспилотников, сбитых над Рязанской области средствами российских ПВО и РЭБ, упали на территорию промышленного предприятия. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Павел Малков.

Всего в небе над областью сбито восемь БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждений жилых домов или инфраструктуры пока также не обнаружено.

Губернатор обратил внимание граждан на запрет публикации фото- или видеоматериалы с последствиями атак ВСУ. «Прошу доверять только проверенным источникам информации»,— написал господин Малков.

Как сообщило Минобороны РФ, за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 92 беспилотника ВСУ над регионами России.