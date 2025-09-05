Уиткофф обвинил Европу в покупке российской нефти через Индию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе вчерашней видеоконференции с «коалицией желающих» обвинил страны ЕС в покупке российской нефти через Индию, сообщила немецкая газета Bild.

По данным издания, президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны занимаются «пособничеством российской военной машине». Ему возразила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что импорт российской нефти в ЕС «значительно сократился» после 2022 года, а активно закупать российскую нефть продолжают только Венгрия и Словакия.

Как пишет Bild, европейцы предложили направить в Вашингтон своих представителей для создания рабочей группы по разработке новых санкций против России. Издание уточняет, что пока неизвестно, согласился ли на это американский президент.

Ранее СМИ сообщали, что Стив Уиткофф покинул очную встречу «коалиции желающих» в Елисейском дворце, которая предшествовала звонку европейских лидеров Дональду Трампу, примерно через 40 минут после ее начала.