Песков: для разговора Путина с Трампом пока нет наработок

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил агентству «Интерфакс», что для разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом «пока нет никаких наработок».

Вместе с тем во время общения с журналистами на ВЭФ-2025 господин Песков отметил, что разговор двух президентом может быть организован «очень быстро», передает «РИА Новости».

Дмитрий Песков отметил, что разговоры Владимира Путина и Дональда Трампа всегда непростые, поскольку каждый отстаивает интересы своей страны. В целом Владимир Путин высоко ценит конструктивные отношения с Дональдом Трампом, добавил господин Песков.

4 сентября Дональд Трамп сообщил, что намерен вновь созвониться с Владимиром Путиным.