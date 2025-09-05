Трамп анонсировал скорое введение пошлин на импорт полупроводников и чипов

Президент США Дональд Трамп анонсировал скорое введение импортных пошлин на полупроводники и микросхемы. По его словам, меры коснутся компаний, у которых нет производственных мощностей на территории Соединенных Штатов.

«Мы будем вводить тарифы в отношении компаний, которые не заходят на территорию США, это произойдет довольно скоро. Мы будем вводить пошлины, не слишком высокие, но достаточно существенные»,— сказал господин Трамп.

6 августа президент США уже заявлял о намерении ввести импортные пошлины в размере 100% на микросхемы и полупроводники. Тогда он подчеркнул, что технологические компании, производящие оборудование в США, не будут обязаны платить пошлины.