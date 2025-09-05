Песков: главной темой Путина на пленарной сессии ВЭФ не будет геополитика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главной темой Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) не будет геополитика.

«Главным будет экономическое развитие российского Дальнего Востока, огромного региона с гигантским, не раскрытым по-прежнему потенциалом, региона, который развивается темпами выше среднероссийских благодаря многим программам, которые приняты. И вот это будет во главе угла»,— сказал господин Песков (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Владимир Путин прибыл на катере «Ураган» на остров Русский, где проходит форум.

Десятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий.

Влад Никифоров