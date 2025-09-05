Греф: Россия имеет один из самых развитых банковских и финансовых рынков в мире

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российский банковский и финансовый рынки — одни из самых развитых в мире. Об этом он рассказал на сессии «Глобальный Юг и Восток: кто возглавит новую экономику роста» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«В России банки сохранили за собой весь спектр операций и их лидерство не может подвинуть никто. Мы имеем сегодня самый развитый финансовый рынок, ни Европа, ни даже Китай не могут сравниться по качеству финансовых инструментов», — сказал господин Греф (цитата по ТАСС).

Герман Греф также отметил, что Сбербанк планирует в ближайшем будущем стать первой транзакционной системой в мире, обогнав JP Morgan. «Технологии должны быть доступны из нескольких источников. Геополитически сейчас это нужно делать»,— сказал он, добавив, что Сбербанк готов делиться своими разработками, в том числе со странами глобального Юга.