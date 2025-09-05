Краснов: бизнес имеет социальные обязательства перед участниками СВО

Генпрокурор РФ Игорь Краснов напомнил представителям бизнеса о необходимости брать на себя социальные обязательства в отношении участников специальной военной операции и их семей. Заявление последовало в ходе выступления на сессии Восточного экономического форума, посвященной свободе предпринимательства и развитию государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса.

«Готовность наряду с извлечением прибыли брать на себя социальные обязательства - неотъемлемая характеристика современного портрета предпринимателей. Особенно это важно для помощи военнослужащим и их семьям, включая предоставление рабочих мест для инвалидов, организацию образовательных программ, медицинское страхование, создание условий для занятий спортом, реализацию экологических проектов»,— сказал глава надзорного ведомства (цитата по ТАСС).

Ранее на полях ВЭФ генпрокурор Игорь Краснов рассказал, как ведомство защищает бизнес-структуры от проверок и расследований. Было предложено отнести оценку антитеррористической защищенности объектов к госуслугам и создать единый электронный реестр платежей для бизнеса.

