«Неразбериха с расчетами превращается в поборы»

На полях ВЭФ генпрокурор Игорь Краснов рассказал, как надзорное ведомство защищает бизнес-структуры от всевозможных проверок и расследований, в том числе не связанных с процедурами госконтроля. Было предложено отнести оценку антитеррористической защищенности объектов к госуслугам и создать единый электронный реестр платежей для бизнеса, который поможет решить целый пласт проблем.

Здесь, на Дальнем Востоке, предусмотрены специальные налоговые режимы и административные преференции, субсидирование и льготное кредитование таких значимых отраслей, как энергетика, машиностроение, транспорт, добывающая промышленность, лесозаготовка и рыболовство, сообщил Игорь Краснов, выступая на ВЭФ. Все эти сферы, по его словам, «охвачены проактивным прокурорским надзором».

При участии прокуратуры внедряется нормативная возможность освобождения предпринимателей от ответственности, если они добровольно устранят допущенные нарушения.

«Есть такая шуточная, но, по сути, абсолютно правильная поговорка: все, что сэкономлено, значит заработано,— отметил господин Краснов.— В данном случае вместо уплаты штрафа они получат инвестиции в собственный бизнес. Прокуроры будут оценивать законность и прозрачность таких процедур». Генпрокурором уже издан соответствующий приказ и запущен мониторинг применения данного механизма на практике.

Существенным недостатком правового регулирования, по словам господина Краснова, до недавних пор являлось проведение различного рода расследований вне процедур госконтроля. Это касалось установления причин возникновения аварий, несчастных случаев на производстве, причинения вреда окружающей среде и проч.

«Мы понимаем важность таких проверок, но выступаем за то, чтобы при их проведении соблюдались все предусмотренные для проверяемых гарантии. По нашей инициативе соответствующие поправки к законодательству уже разработаны. Надеюсь, они будут поддержаны Госдумой»,— сказал генпрокурор и привел пример. Роспотребнадзор, не получив в правительстве поддержки в вопросе расширения перечня оснований для проверок бизнеса без санкции прокурора, решил пойти напрямую через нижнюю палату парламента.

После того как надзор рассказал свою позицию по данному вопросу депутатам, спорные положения из законопроекта были исключены.

«Многие предприятия промышленности, торговли, спорта и ряд других сталкиваются со сложностями при прохождении оценки антитеррористической защищенности,— продолжил генпрокурор.— В первую очередь они обусловлены отсутствием детально регламентированного порядка, критериев принятия решений и процедуры взаимодействия с бизнесом. Фактически для согласования паспорта безопасности предприниматели вынуждены инициировать в отношении самих себя контрольные мероприятия».

Для наведения порядка в данной сфере господин Краснов, по его словам, предложил президенту отнести такую процедуру к госуслугам, оказываемым на безвозмездной основе. «Это повысит уровень охраны объектов с массовым пребыванием людей, избавит бизнес от постоянной угрозы наказания за отсутствие необходимой документации»,— отметил генпрокурор.

Глава надзорного ведомства сообщил, что на Дальнем Востоке очень важна системная работа прокуроров по оценке доступности логистических возможностей железнодорожных и водных путей, особенно востребованных для развития крупных промышленных предприятий, нужд инвесторов и внешнеторговых операций.

Два года назад, рассказал господин Краснов, в тестовом режиме была запущена электронная очередь на границе России и Китая, однако спустя некоторое время она стала сбоить. На личном приеме к нему обратился представитель предприятия, сообщивший о невозможности свободного резервирования даты и времени прохождения пункта пропуска «Забайкалье».

В свою очередь, прокурорская проверка установила, что на границе была создана очередь с последующей продажей в ней мест по 20 тыс. руб. за машину. Криминальную схему прокуроры, действуя вместе с сотрудниками ФСБ и ФТС, пресекли. А в электронные очереди теперь не будут включать лиц, которые не являются перевозчиками.

Накануне по результатам встречи с дальневосточными предпринимателями Игорь Краснов распорядился проверить не только региональные Госавтоинспекцию и Ространснадзор, но и деятельность этих структур в целом по России.

Были и случаи, рассказал генпрокурор между тем на ВЭФ, когда из-за ошибки на один день в дате фактического вывоза товаров за пределы территории ЕАЭС участники внешнеэкономической деятельности несли расходы на таможенные платежи по более высокой ставке. По сути, невнимательность сотрудников таможни, как они это сами объяснили, обернулась значительными финансовыми потерями для предпринимателей. «По нашему требованию излишне уплаченные средства были возвращены»,— подчеркнул господин Краснов. Всего за первое полугодие 2025 года благодаря прокурорам компаниям вернулись выплаты в размере 310 млн руб.

«Рассматривая поступающие ко мне обращения представителей бизнес-структур, могу уверенно сказать, что неразбериха с расчетами неналоговых отчислений — экологических, страховых, экспертных, оценочных и других — на деле превращается в самые настоящие поборы,— заявил господин Краснов.— На мой взгляд, одним из возможных решений данной проблемы могло бы стать создание единого электронного реестра всех платежей для бизнеса. Он должен представлять актуальный динамично формируемый и, самое главное, прозрачный перечень подлежащих уплате предпринимателями сборов. Эта идея поддержана правительством, организована работа по ее практической реализации». Отметим, что сейчас существует единый налоговый платеж для организаций и ИП.

